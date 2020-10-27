Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, ее муж и дети заболели Covid-19. Сейчас все они находятся на самоизоляции.

Об этом во вторник, 27 октября, Ковалив сообщила в Facebook.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на Covid-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной. Вирус очень близко, рядом с нами", - написала Ковалив.

По ее словам, самочувствие у нее и ее семьи удовлетворительное, они лечатся дома, под наблюдением врача

"Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции", - сообщила замглавы Офиса президента.

По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак здоровы, пишет "Украинская правда". Правда, по его словам, положительный результат теста на коронавирус получили два человека в ОП.

"Два человека из Офиса президента - Юлия Ковалив и Андрей Смирнов - имеют положительные тесты на Covid-19. Они находятся на самоизоляции", - сообщила Мендель.

Напомним, 24 октября стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом.

Также мы писали о том, что президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом.