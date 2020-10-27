Во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что закрытие школ во время пандемии коронавируса имеет низкую эффективность в борьбе с Covid-19.

Об этом в Twitter сообщил региональный директор европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - написал Клюге.

Напомним, в Украине из-за стремительного увеличения числа случаев коронавируса школы отправили на осенние каникулы раньше срока. По словам министра образования Шкарлета, после каникул младшие классы вернутся в школу, а старшие могут остаться на дистанционке.

Также мы писали о том, что под Киевом школы в "красных" зонах переведут на дистанционку, а в Черкассах детей вернут за парты уже в среду.