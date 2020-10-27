Военные Беларуси и России утвердили план двустороннего сотрудничества на 2021 год. В частности, они договорились о совместной охране границ Союзного государства.

Об этом сообщает госагентство "БелТА".

Так, сегодня под председательством министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Хренина прошло заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России.

Как сообщается, основной целью заседания была организация практической работы по созданию и укреплению необходимого совместного военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства.

В ходе заседания были подписаны постановления о проведении совместных специальных учений, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.

Также на коллегии утвержден план совместного стратегического учения "Запад-2021", которое состоится в следующем году.

Также стороны подписали ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Беларуси.

Ранее мы писали, что в разговоре с государственным секретарем Соединенных Штатов Майка Помпео президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию главным союзником.

Также мы писали, что, в рамках учений, белорусские и российские десантники потренировались блокировать города и уничтожать террористов.