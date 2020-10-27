Пограничники задержали на украинско-российской границе в Луганской области россиянина, который незаконно проник на территорию страны и попросил приюта в Украине. Он заявил, что является сторонником "Азова" и хотел сменить действующую власть РФ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

Мужчина был одет в камуфляжную одежду с военным наплечником. При себе у него был армейский рюкзак, набор для выживания, телефон и несколько тысяч рублей. По словам россиянина, он родом из Казани, с 2008 года он возглавлял филиал организации, которая добивалась смены власти в РФ.

С 2016 года, по словам мужчины, он активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк "Азов".

"За свои взгляды неоднократно был осужден и, ввиду частых угроз, вероятного нового заключения и опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил бежать из страны", - сообщили в МВД.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение.

Во время составления протокола об админнарушении по ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение границы) мужчина обратился с заявлением о признании его беженцем на территории Украины или лицом, требует дополнительной защиты.

Сейчас продолжается правовая оценка действий иностранца.

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