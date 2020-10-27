В соседней Словакии, где с 1 октября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии, проведут общенациональное тестирование на коронавирус в ближайшие выходные (31 октября - 1 ноября).

Об этом сообщает Aktuality.

Тесты планируют сделать всем жителям страны, которые старше 10 лет.

"После реализации пилотного проекта мы переходим на комплексное тестирование. Оно будет проходить не с пятницы по воскресенье, а только в выходные дни с субботы по воскресенье", - заявил премьер-министр Игорь Матович.

"Мы надеемся, что с помощью этой операции мы сможем идентифицировать десятки тысяч людей и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других", - добавил Матович.

Если этот метод окажется успешным, другие страны смогут им воспользоваться.

После тестирования главы Минздрава и представители правительства решат, будет ли еще один раунд тестирования.

Напомним, что население Словакии составляет около 5,5 млн человек.

Добавим, что в соседней к Словакии Чехии из-за коронавируса на неделю вводят комендантский час.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине каждый третий ПЦР-тест у больного Covid-19 дает неверный результат.