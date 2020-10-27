Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал антиисламскую позицию президента Франции Эммануэля Макрона и назвал его лидером терроризма. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления", - говорится в сообщении.

Также Кадыров считает, что президент Франции не может знать, что верующие болезненно воспринимают карикатуры на Пророка и своими действиями Макрон, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его.

"Никогда в истории такая политика не заканчивалась добром. Но Президенту Франции нужны такие потрясения, связанные именно с мусульманским миром", - пишет Кадыров.

Также лидер Чечни заявил, что Макрон может назвать себя вдохновителем терроризма.

"Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", - говорится в сообщении.

Напомним, после убийства мусульманином учителя в пригороде Парижа президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма.

Отметим, что такой шаг Макрона был раскритикован президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Также мы сообщали, что Катар объявил бойкот французским товарам после заявления Макрона об исламе.