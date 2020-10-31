Наступает ноябрь 2020 года, а вместе с ним появляются и новые астрологические прогнозы для всех знаков Зодиака.

С 1 по 14 ноября включительно Луна будет убывающий. 15 ноября - новолуние. Затем Луна растет до 29 числа. А 30-го стоит ждать полнолуния.

"Страна" по традиции публикует календарь стрижек, красоты и здоровья на грядущий месяц.

1 - 4 ноября. Всем знака Зодиака нужно заняться своим здоровьем. В целях профилактики можно сдать анализы, женщинам - посетить гинеколога и маммолога. Если вы чувствуете недомогание, то сразу идите к врачу, не занимайтесь самолечением.

5 - 6 ноября - дни для ухода за кожей. Посетите косметолога или сделайте уход с помощью домашних масок и пилингов.

Рецепт домашнего пилинга для лица: возьмите пару таблеток аспирина, немного воды для их растворения и чайную ложку натурального меда. Все это наносится на распаренное лицо (например, после ванной) и оставляется на 20 минут. Потом аккуратно помассируйте и смойте теплой водой. Так вы удалите загрязнение кожи и проведете антибактериальную терапию. Обратите внимание, чтобы у вас не было аллергии на любой из компонентов.

7 - 9 ноября мужчины могут посещать барбершопы или ухаживать за бородой и усами в домашних условиях. Можете в качестве эксперимента поработать над новым имиджем. Приветствуется посещение бань, саун и хаммамов (за исключением тех, кому это запрещено по медицинским показаниям).

10 - 14 ноября начинайте готовить организм к отказу от вредных привычек: алкоголя, сигарет, вредного питания. Запишитесь в спортклубы, если давно об этом мечтали. Или же начните понемногу делать физические упражнения в дома. На YouTube есть много роликов - в зависимости от ваших пожеланий: убрать живот, подкачать руки или ягодичные мышцы.

15 ноября - новая Луна. В этот день всем рекомендовано отправляться к парикмахеру. В связи с тем, это будет воскресенье, записаться к мастеру лучше заранее. Можете поиграть с длиной, цветом, формой стрижки. Все эксперименты должны быть удачными, качество волос не ухудшится, они начнут расти быстрее.

16 - 19 ноября в салон красоты могут идти те, кто не успел днем ранее. Но от экстраординарных новинок лучше отказаться. Когда будете заказывать стрижку, то обратите внимание, какой уход за ней нужен. Не угодите впросак: на картинках в Интернете модели обычно с укладками, которые вам ежедневно может оказаться делать не с руки.

20 - 24 ноября - самый идеальный период для очищения организма. Можете организовать разгрузочные дни или использовать диеты. Главное - все в меру, чтобы не обессилить свой организм.

25 - 26 ноября можно посетить бровиста, делать лазерную эпиляцию и косметические операции (например, удаление родинок). Напоминаем: заранее проконсультируйтесь с врачом и обращайтесь к проверенным специалистам.

27 - 29 ноября - до этих дней постарайтесь финализировать свой отказ от курения или неправильного питания. Постарайтесь очиститься духовно.

30 ноября - полная Луна. Лучше ухаживайте за собой в домашних условиях. Посещение парикмахерских Звезды советуют отложить.

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