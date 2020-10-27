В Николаеве, после того как с 26 октября ввели дополнительные карантинные ограничения и город оказался в "красной" зоне, местные жители выходят на так называемый мирный митинг.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Люди собираются на центральной площади города, где в дальнейшем планируют провести митинг, они возмущены отменой культурных мероприятий и ограничениями в работе некоторых заведений.

"С 26 октября Николаев находится в "красной" зоне, это для Николаева впервые. Все это из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом, он превышен в 5 раз. Вчера было зафиксировано 309 новых случаев, 4 человека умерли", - говорится в сообщении.

Из-за усиления карантина с понедельника закрыли все детские сады, ТРЦ, кинотеатры, отменили ближайшие концерты, в общественном транспортов можно ездить только по количеству мест для сидения.

"На заседании председатель городского совета плачется, что такой локдаун экономика не переживет, поэтому он пообещал обратиться в Кабинет министров с просьбой улучшить условия карантина и чтобы разрешили работу различным предприятиям", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине за последние сутки обнаружили 6677 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии коронавирусом в Украине заразился 355 601 человек, из них 6590 умерли (126 за последние сутки), 145 336 (+2799) - выздоровели.

Также в МОЗ объяснили, почему в красной зоне карантина оказалась сразу сотня административных единиц.