Американская актриса, которая снялась в комедии "Красотка на всю голову", супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски вышла в свет впервые после объявления о беременности.



Об этом сообщает издание Daily Mail.



Так, на снимках 29-летняя манекенщица запечатлена на улицах Нью-Йорка в черном облегающем платье с широким вырезом на боку. К тому же, на фото видно, что на знаменитости отсутствует нижнее белье. Свой образ она дополнила красными ботфортами на каблуках, небольшой сумкой, солнцезащитными очками, а также браслетами, кольцом и небольшими серьгами.



В октябре Эмили Ратаковски объявила о первой беременности. Модель опубликовала видео, на котором предстала обнаженной и продемонстрировала свой живот. Позже информацию о беременности знаменитость подтвердила в интервью журналу Vogue.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Окт 2020 в 12:03 PDT

Ранее "Страна" сообщала, что Анна Седокова выходит замуж за баскетболиста, от которого забеременела.



Также говорилось, что певица Тарабарова сообщила о своей второй беременности серией черно-белых фото.





