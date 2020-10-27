Модель Эмили Ратаковски впервые вышла в свет после объявления о беременности. На ней не оказалось белья. Фото
Американская актриса, которая снялась в комедии "Красотка на всю голову", супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски вышла в свет впервые после объявления о беременности.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Так, на снимках 29-летняя манекенщица запечатлена на улицах Нью-Йорка в черном облегающем платье с широким вырезом на боку. К тому же, на фото видно, что на знаменитости отсутствует нижнее белье. Свой образ она дополнила красными ботфортами на каблуках, небольшой сумкой, солнцезащитными очками, а также браслетами, кольцом и небольшими серьгами.
В октябре Эмили Ратаковски объявила о первой беременности. Модель опубликовала видео, на котором предстала обнаженной и продемонстрировала свой живот. Позже информацию о беременности знаменитость подтвердила в интервью журналу Vogue.
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Также говорилось, что певица Тарабарова сообщила о своей второй беременности серией черно-белых фото.