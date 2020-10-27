В Ивано-Франковске закончились свободные места в больницах для лечения пациентов с Сovid-19. Всего там находится 399 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирус.

Об этом заявила начальник департамента здравоохранения города Мария Бойко во время оперативного совещания в горсовете во вторник, 27 октября, видео обнародовано в Facebook.

"По состоянию на сегодняшнее утро в наших стационарах госпитализированы с пневмониями и подозрениями на пневмонию 399 человек. В Центральную городскую больницу - 265 человек, в Первую городскую больницу - 134. То есть всем места заняты", - сказала Бойко.

Она добавила, что накануне в больницы были госпитализированы еще 44 пациента с Covid-19.

По словам Бойко, за выходные в Ивано-Франковской объединенной территориальной общине коронавирусом заразились 366 человек, из которых 350 - жители Ивано-Франковска. За время пандемии там Сovid-19 заболели 6 686 человек, из них 6 497 - в городе.

Бойко о госпитализированных больных и нехватке коек с 21:55 минуты

Ранее мы писали, что в трех регионах Украины начали устанавливать койки вне больниц для больных Covid-19 пациентов.

Также недавно сообщалось, что в Украине койки для заразившихся коронавирусом заполнены уже на 62%.