В Национальном антикоррупционном бюро не хотят выполнять решение Окружного админсуда Киева об отстранении от должности директора НАБУ Артема Сытника. Оно будет обжаловано.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

"Решение Окружного административного суд Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле", - сказано в сообщение.

Уточняется, что решение Окружного админсуда обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, а Совет национальной безопасности и обороны - взять под контроль деятельность Национального бюро и содержит еще ряд указаний , в том числе - заместителям директора НАБУ.

"Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его", - сказано в заявлении.

В НАБУ также заявляют, что отстранение от должности директора Бюро может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". А сейчас, там полагают, что таких оснований нет.

"Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме", - сообщили в НАБУ.

Напомним, в конце августа Конституционный суд Украины принял решение, что директор НАБУ был назначен незаконно - указ Порошенко об этом был аннулирован. Однако он продолжил возглавлять Бюро.

26 октября Окружной админсуд Киева постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника. Он дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя.

После этого министр юстиции Малюська заявил, что Сытник остается легитимным директором НАБУ.