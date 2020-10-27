Вчера "Страна" первой сообщила о смещении с поста директора НАБУ Артема Сытника. Такое решение принял Окружной админсуд Киева.

Заседание состоялось по иску бывшего детектива Александра Кареева, которого уволили из ведомства в мае.

Кареев свое увольнение обжаловал, а заодно подал ходатайство - привести должность директора НАБУ в соответствие с недавним решением Конституционного суда. Который в августе признал указ о назначении Артема Сытника незаконным. То есть фактически снял его с должности (правда, директор Бюро никуда не ушел и работает по сей день).

И ОАСК 26 октября удовлетворил просьбу Кареева. Он вынес решение назначить нового и.о. директора НАБУ, а упоминание в этой должности Сытника - изъять из Единого реестра.

Против же самого Артема Сергеевича судьи постановили открыть уголовное дело - за неисполнение вердикта Конституционного суда и попытку незаконного захвата власти.

В общем, весьма сенсационный вердикт.

Правда, исполнять его Сытник, похоже, не намерен - как он проигнорировал и предыдущее решение конституционных судей. А группа поддержки НАБУ уже бросилась на защиту главного антикоррупционера страны, немедленно заговорив об угрозе нового майдана и распада Украины.

Разбирались, какие перспективы у смещения Сытника и за ним - развала всей выстроенной Западом в Украине вертикали контроля за чиновниками.

Позиция суда: "оппоненты государства Украина всегда проигрывают"

Сегодня утром ОАСК подтвердил информацию "Страны" и разъяснил свою мотивировку.

"Суд в отдельном постановлении отметил, что законы, другие акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины решения об их неконституционности. Решение КСУ независимо от того, определен в них порядок и сроки их выполнения или нет, являются обязательными к исполнению на всей территории Украины, они имеют прямое действие и для вступления в силу не требуют подтверждений со стороны любых органов государственной власти. Обязанность выполнения решения Конституционного Суда Украины является требованием Конституции Украины.

28 августа 2020, согласно решению КСУ, Артем Сытник досрочно потерял полномочия директора НАБУ, при этом каких-либо дополнительных решений для подтверждения указанного факта Конституцией Украины не требуется.

Суд установил, что указанное решение КСУ не выполняется больше месяца, в результате чего искусственно продлевается действие Указа Президента Украины от 16 апреля 2015 «О назначении Артема Сытника», который 28 августа 2020 досрочно потерял силу, что является недопустимым и противоречит принципам верховенства права", - говорится в заявлении суда.

А глава ОАСК Павел Вовк написал от себя лично: "немного дров в огонь по поводу вчерашнего решения ОАСК в виде частного определения в отношении не исполнения решения КСУ по Сытнику. ОАСК принимает решения в соответствии с законом. Оппоненты государства Украина всегда подменяют закон политической целесообразностью. Именно по этой причине они всегда проигрывают и будут проигрывать".

"Статус-кво не изменился". Реакция НАБУ и Минюста

Утром вторника решение ОАСК прокомментировали в Минюсте, которому суд предписал в течение месяца удалить Сытника из реестров.

Министр юстиции Денис Малюська, который, к слову, является представителем той же когорты "соросят", заявил, что оснований для выполнения решения суда нет.

"Изменения в информацию, содержащуюся в реестрах вносят государственные регистраторы, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб. Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы - давно прошли", - написал он в Facebook.

По словам Малюськи, "статус-кво по НАБУ и его руководителю не изменился".

Днем вторника последовала реакция собственно НАБУ. Решение ОАСК там назвали "ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти".

В Бюро заявили, что решение суда будет обжаловано, а Сытник продолжит исполнять свои обязанности на посту директора.

То есть по сути в НАБУ ответили на решение суда так же, как и раньше на вердикт конституционных судей - о незаконности назначения Сытника на должность. Полным игнором.

Отметим, что ситуация с НАБУ и судами является уже предельно комичной.

Есть решение Конституционного суда по незаконности назначения Сытника. НАБУ его игнорирует. А президент и прочие органы власти не предпринимают усилия по его выполнению.

Теперь есть еще решение ОАСК об увольнении Сытника. И НАБУ, и госорганы вновь заявляют, что не намерены его выполнять.

При этом еще ранее были решения суда (вступившие в силу) о признании Сытника коррупционером. Но оно также никак не повлияло на дальнейшие его пребывание во главе органа по борьбе с коррупцией.

"В судейской среде уже шутят - решение какого суда должно быть по увольнению Сытника, чтобы оно было исполнено в Украине? Может быть только Верховный суд США может снять Сытника? Но на самом деле это совсем не смешно. Такая ситуация - показатель полного развала правовой системы. Когда один из госорганов - НАБУ - фактически вывел себя из правового поля Украины. Это прямая уголовная ответственность как для самого Сытника, так и для тех представителей власти, которые его покрывают. Хотя все понимают, почему он до сих пор держится на своем месте - потому что есть внешнее управление страной, которое выше любых украинских законов. Американское посольство запрещает снимать Сытника - вот он и сидит до сих пор на своем месте", - говорит "Стране" источник в украинских юридических кругах.

Реакция "соросят"

Первым делом на решение Окружного админсуда Киева отреагировала группа поддержки НАБУ из "соросят".

Тем более, что это не первый тревожный для них звоночек.

Вчера вечером (еще до появление информации о решении ОАСК) пост написал экс-нардеп Сергей Лещенко. По его информации, параллельно тому, что происходит с ОАСК и Сытником, идут интересные процессы в Конституционном суде.

"Конституционный суд резко сменил повестку дня своего заседания во вторник. Ожидается, что КС рассмотрит вопрос об уничтожении антикоррупционных структур. На своем заседании на прошлой неделе КС уже решил слушать этот вопрос без прессы. И решение может быть принято в любой момент...

Среди судей КС идет сбор голосов для того, чтобы уже на этой неделе вынести несколько решений, которые свяжут их круговой порукой. Ожидается, что на этой неделе КС:

1 — примет решение об уничтожении антикоррупционных структур (отмена незаконного обогащения и посягательство на полномочия НАЗК), это инициатива ОПЗЖ.

Среди прочего, планируют отмену уголовной ответственности за нарушения при составлении деклараций - 366-1 УК. Именно по этой статье расследуют судью КС Завгороднюю.

2 — примет решение об отмене земельной реформы, которое нужно Тимошенко и ее представителю в КС Сергею Сасу

3 — примет решение о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов, чего добивается Коломойский".

О том, что Конституционный суд рассматривает отмену законов, регулирующих антикоррупционную вертикаль, "Страна" уже рассказывала в материале Месть Сытника. Как НАБУ и НАПК пытаются заблокировать Конституционный суд.

В начале октября Конституционный суд взялся за представление 49 народных депутатов (преимущественно фракции ОПЗЖ) о неконституционности Высшего антикоррупционного суда.

И еще одно представление в КС касается подачи электронных деклараций нардепами и чиновниками - обязанности, которая прописана в законе "О предотвращении коррупции".

Это один из ключевых элементов в системе контроля за чиновниками через антикоррупционные органы. Потому что любой сдавший электронную декларацию человек становится объектом расследования как НАПК, так и НАБУ, которая штампует сейчас уголовные дела по поводу нарушений в декларировании.

Отмена этих законов или их части демонтирует всю созданную систему контроля Запада за украинской политикой. Теперь, если верить информации Лещенко, теперь этот процесс будет ускорен.

Это подтверждают и другие лоббисты НАБУ.

Сегодня утром гневным постом разразился глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он обвинил в организации решения ОАСК чиновников Офиса президента и самого Зеленского. Впрочем, ему он отвел роль статиста.

Также Шабунин повторил слова Лещенко, что сейчас в Конституционном суде рассматривается "уничтожение" антикоррупционного суда, электронного декларирования и уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Теперь о самом важном - последствия этого трэша для его авторов и страны.

Кто в ответе? Владимир Зеленский. И даже не важно, он отдает приказы или перечисленные ниже используют президента (как он - когда рояль).

Кто организатор? Ермак, Татаров и Смирнов. Именно эта тройка отвечает и за атаку через КСУ, и за крышевание ОАСК, и за наезды на НАБУ, и за многий другой трэш.

Кто бенефициары? Коломойский и Кремль. Их главная цель - оторвать Украину от дипломатической, финансовой и военной поддержки Запада. То есть оставить нас наедине в войне с Россией".

Затем антикоррупционер начал повторять свои старые тезисы, по которым все идет к тому, что после смены Сытника Украину поглотит Россия. Без денег МВФ у Украины будут большеи проблемы, а если деньги решат взять у России, то в Киеве против Зе начнется новый майдан, а на востоке - опять сепаратизм.

В общем, полный апокалипсис.

"Судебная система делает то, что должен был делать президент"

Телеграм-канал "Политика Страны" анализирует почему идет накат на НАБУ.

"Делает это не Россия, как пишет Шабунин.

Делает это украинская элита (бизнес, политики и проч). И не для того, чтоб повернуться к Москве, а для того, чтоб снять себя да и всю страну с крючка, на который ее пытался подвесить Запад, заставив Порошенко создать НАБУ-САП-ВАКС в обмен на кредиты МВФ.

Теперь хотят эту ситуацию исправить. Но посмотрим - хватит ли духу".

Нардеп Макс Бужанский иронизирует над реакцией НАБУ.

"В НАБУ осудили отстранение Сытника от должности". Хе-хе, в Люфтваффе считают, что Геринга не за что вешать", - пишет он.

Также комментируют само решение суда по Сытнику.

"Очень интересное решение Окружного админсуда Киева по Сытнику. Судебная система делает то, что по идее должна была сделать новая власть, но не нашла в себе силы.

Указание ОАСК Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя вполне можно расценивать, как прямое противостояние судей с иностранной агентурой, что позволит Зеленскому по вопросу продолжить соблюдать нейтралитет. Хотя бы на некоторое время.

Зеленскому же самому по факту выгодно уменьшение влияния в стране подобных Сытнику соросят. Если это удастся сделать судьям и по другим фронтам в выигрыше будет ОП и возможно получит частичную свободу рук в политике и экономике.

Вполне вероятно, что в ближайшее время нас ожидает виток информационной войны, в которой с одной стороны будут грантовые структуры, а с другой КСУ и ОАСК. Усилится также и давление со стороны посольств. Потому как в правовом поле с судьями ничего сделать не получится", - считает автор блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

"Зеленский чрезвычайно везучий сукин сын. Судебная система делает то, что должен был сделать он сам – избавляет страну от НАБУ и прочих структур колониальной администрации. При этом Зе может звонить в Брюссель и с дрожью в голосе рассказывать, как он сам возмущен действиями продажных судей", - комментирует вердикт ОАСК журналист Вячеслав Чечило.