Елена и Мишель Терещенко. Фото: facebook.com

Семья мэра Глухова Мишеля Терещенко переболела коронавирусом. Об этом в соцсети сообщила его супруга Елена.

"Мы переболели. Да, Covid. Всей семьей и малыш в том числе. Труднее всех болезнь переносила я, хотя мой тест сначала оказался отрицательным, а вирус был зафиксирован лишь при повторной сдаче. Поэтому я на некоторое время совсем исчезла из общественного пространства", - написала Елена Терещенко.

Также она добавила, что сейчас она восстанавливается после болезни, которая оказалась очень коварной. 

мэр Глухова и его семья переболели коронавирусом

Напомним, что мэр Глухова является потомком  Михаила Терещенко, одного из первых украинских промышленных магнатов. Свое огромное состояние он, как и несколько поколений его предков, сделал на производстве сахара, а впоследствии полностью его потерял после большевистской революции. До 80% своих доходов семья Терещенко тратила на благотворительность и развитие местной инфраструктуры.

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