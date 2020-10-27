Семья мэра Глухова Мишеля Терещенко переболела коронавирусом. Об этом в соцсети сообщила его супруга Елена.

"Мы переболели. Да, Covid. Всей семьей и малыш в том числе. Труднее всех болезнь переносила я, хотя мой тест сначала оказался отрицательным, а вирус был зафиксирован лишь при повторной сдаче. Поэтому я на некоторое время совсем исчезла из общественного пространства", - написала Елена Терещенко.

Также она добавила, что сейчас она восстанавливается после болезни, которая оказалась очень коварной.

Напомним, что мэр Глухова является потомком Михаила Терещенко, одного из первых украинских промышленных магнатов. Свое огромное состояние он, как и несколько поколений его предков, сделал на производстве сахара, а впоследствии полностью его потерял после большевистской революции. До 80% своих доходов семья Терещенко тратила на благотворительность и развитие местной инфраструктуры.

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