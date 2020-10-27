Всемирная организация здравоохранения ожидает скорой выдачи рекомендаций по использованию вакцин против коронавируса.

Об этом заявила глава офиса ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович, передает "Интерфакс".

"Мы ожидаем, что в близком времени вакцины из РФ и других стран пройдут исследование ВОЗ, осмотр ВОЗ и что на основе этого будут рекомендации, что наконец-то все будет возможно, доступно людьми, чтобы вакцинироваться в ближайшее время", - сказала Вуйнович на форуме "Здоровое общество".

Она добавила, что ВОЗ высоко оценивает научные усилия по разработке вакцин.

По словам Вуйнович, на разных фазах клинических испытаний сейчас в мире находится 44 вакцины.

Ранее "Страна" информировала, что по словам Виктора Ляшко, Украина не имеет статуса страны-разработчика вакцины от Covid-19, но исследования продолжаются.

Также мы писали, что Израиль начнет испытывать свою вакцину от коронавируса на людях уже 1 ноября.