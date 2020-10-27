Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на Закарпатье. По его словам, Киев "недружественными шагами" отказался от поддержки Будапешта усилий по евроатлантической интеграции.

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Сийярто в Facebook.

Так, венгерский министр заявил, что Украина сделала "недружественные шаги" в отношении Венгрии из-за вызова венгерского посла и решения запретить въезд двум чиновникам, а само такое решение является "жалким и бессмысленным".

"Этим Украина направляет месседж ..., что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - сказал Сиярто.

Также он поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.

Напомним, глава МИД Венгрии в день выборов агитировал жителей Закарпатья проголосовать за одну из партий. Речь о КМКС "Партия венгров Украины", также он заявил, что стоит поддержать действующего городского голову Берегово Золтана Бабяка.

После этого Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в местные выборы на Закарпатье. А 26 октября МИД Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому была вручена нота протеста.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на Закарпатье.