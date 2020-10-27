В среду, 27 октября, стало известно, что правительство Украины приняло решение по оптимизации оформления электронных виз (е-Виз) для граждан Таиланда, Мьянмы и Лаоса.



Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде на своей странице в Facebook.



Так, говорится, что с 1 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Украины начинает оформление гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса украинских электронных виз (е-Виза) по новой, современной и удобной процедуре.



Сообщается, что для оформления электронной визы необходимо:



- зарегистрироваться на веб-платформе МИД;



- заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор;



- получить готовую е-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).



Для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.



В сообщении говорится, что электронная виза оформляется для разового или двукратного въезда в Украину на срок до 30 дней с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, выполнение служебных обязанностей иностранным корреспондентом или представителем иностранного СМИ.



Ранее "Страна" сообщала, что гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин дали возможность получать украинские е-визы.



Также говорилось, что в Украине впервые заработала электронная справка о рождении ребенка.