Окружной административный суд Киева подтвердил информацию "Страны" об увольнении Артема Сытника с поста директора НАБУ. Также суд направил в Государственное бюро расследований (ГБР) определение об открытии производства в связи с невыполнением решения Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Сытника директором НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ОАКС во вторник, 27 октября.

"Окружной административный суд Киева... во время рассмотрения дела по иску Александра Кареева к НАБУ, удовлетворил его ходатайство о постановлении та направлении отдельного определения... с целью устранения причин и условий, которые привели к нарушению требований законодательства метою о невыполнении решения КС...ОАСК определил направить отдельные определения:

ГБР дать указание по регистрации уголовного производства по ст.109, ч.4 ст.382, ч.1 и ч.2 ст.353 УК Украины";

Еще одним определением "каждому из заместителей директора НАБУ для принятия соответствующих мер реагирования и предоставить указание относительно выполнения действий по выполнению обязанности, что определена в абзаце 2 ч.5 ст.19 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

Кабинету министров Украины отдельным определением дано указание: "О принятии мер по обеспечению выполнения Конституции и законов Украины НАБУ, направлении и координации работы НАБУ по выполнению решения КСУ от 28.08.2020 года по делу №9-р/2020 и касательно определения министра, к сфере направления и координации которого будет принадлежать деятельность НАБУ;

СНБО суд обязал осуществлять "координации и контроль деятельности НАБУ по выполнению вышеупомянутого решения КСУ", - сказано в сообщении.

Также ОАКС дал определение Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на основании упомянутого решения КСУ.

Отметим, что сегодня глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил, что сейчас нет ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Артеме Сытнике, как директоре НАБУ из Единого госреестра, и он останется в должности.

ОАСК установил срок в 1 месяц для представления отчетов об исполнении данного решения.

Напомним, 26 октября появилась информация о том, что ОАСК приказал уволить Сытника с должности директора НАБУ. Соответствующее решение суд вынес в рамках решения дела о восстановлении в должности ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева.

28 августа судьи вынесли вердикт о незаконном назначении Сытника директором НАБУ в 2015 году.

Однако Артем Сытник не ушел в отставку после данного вердикта. Он считает, что будет руководить до конца своей каденции, которая заканчивается в 2022 году. Однако вердикт уже опубликован, следовательно вступил в силу. Таким образом, с момента его публикации Сытник не является главой НАБУ.