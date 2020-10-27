У 30% пациентов с явными признаками коронавирусной инфекции ПЦР-тест будет отрицательным.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге во вторник, 27 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Для госпитализации пациенту с симптомами COVID-19 не нужно делать ПЦР-тест. Для этого достаточно наличия клинических симптомов. Согласно мировой статистике, до 30% пациентов с явными признаками коронавирусной инфекции имеют отрицательный ПЦР-тест. На это влияет много факторов, в частности, процесс забора, физиологические особенности организма и др.", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Минздраве планируют к концу года ежедневно проводить до 75 000 тестов на коронавирус.

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