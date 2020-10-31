Уже сегодня вечером пройдет мега-бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Букмекеры заранее обнародовали свои прогнозы на этот поединок.

Коэффициент Усика - от 1.09 до 1.15. Его победа более ожидаема, потому поставив на него заработать получится немного.

Коэффициент Чисоры - от 6.00 до 7.00. Ставка на него обернется шести- или семикратным выигрышем. Но если британец, конечно, одолеет украинского спортсмена.

Ставки у букмереков на победу Усика и Чисоры. Все коэффициенты

Начало прямой трансляции турнира в Лондоне в 20:00 по Киеву, главный бой вечера Усик - Чисора - приблизительно в 22:00.

Смотреть онлайн бокс в Украине можно будет на Мегого и других профильных платформах. В России - на Рен ТВ и сайте телеканала ren.tv.

Накануне боя с Усиком в Сочи будет боксировать побежденный украинцем россиянин Мурат Гассиев (где и когда смотреть Гассиев vs Сефери, прогноз).

"Страна" будет проводить проводить онлайн-трасляции обоих поединков в хрологическим порядке: сначала Гассиев - Сефери, потом наш бой года - Усик - Чисора.