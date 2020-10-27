После встречи Зеленского с Эрдоганом в Стамбуле и на фоне карабахского конфликта в Турции всплыла тема Крыма.

Несмотря на уверения турецкого президента в поддержке территориальной целостности Украины и неприятии аннексии Крыма, в самой Турции, а особенно среди националистов и правящих элит, распространено особое мнение относительно судьбы полуострова.

Они считают Крым ни украинским, ни российским, а... турецким. Так как он до конца 18 века входил в состав Османской империи.

"Несправедливо отобрали у Османской империи"

Примечательна статья об отношениях с Россией появилась на провластном турецком новостном портале Haberler.

Одна цитата из нее широко разошлась по украинским и российским СМИ как авторский текст с этого сайта: "Эрдоган точно не считает Крым российским. Но одновременно он совсем не считает его и украинским. В глазах Эрдогана Крым - это территория, которая была несправедливо отобрана Россией в 1783 году у Османской империи и должна быть возвращена наследнице этой империи - современной Турции".

Но на самом деле это не информация Haberler. Издание в данном случае цитирует отрывок из статьи "Московского комсомольца", автор которой излагает свое мнение о стратегии Турции на постсоветском пространстве (то есть это не цитата Эрдогана, а заявление журналиста без ссылки на какой-либо источник).

Haberler привела эту цитату как показатель беспокойства России действиями Турции.

"Действия Турции, предпринятые на территории бывшего Советского Союза, без оглядки на Россию, вызвали беспокойство в российской прессе", - комментирует Haberler.

О "турецком Крыме" сам Эрдоган вслух никогда не говорил. Да и никто из официальных турецких лиц никто так вопрос не ставил.

В тоже время, как говорят эксперты, на неофициальном уровне эта тема время от времени муссируется.

Как рассказал "Стране" независимый турецкий политолог Мустафа Карачай, сам факт того, что близкий к Эрдогану сайт цитирует подобное, означает одобрение этого тренда властями.

"Такая постановка вопроса удачно вписывается в претензии Анкары в восстановлении влияния на территории всей бывшей Османской империи, что помогает властям сохранять и наращивать электорат. Однако пока это все лишь на уровне закулисья, к открытому конфликту с Россией или Украиной Турция не готова. Но в перспективе крымская карта еще может разыгрываться, в зависимости от отношений с Россией", - говорит Карачай.

"По пути в Крым турки могут потерять Стамбул"

"Многие турки действительно считают Крым турецкой землей, а все заявления Эрдогана - это чистый популизм. Сегодня он говорит одно, завтра - другое, - говорит "Стране" живущий в Украине турецкий оппозиционный журналист Юнус Эрдогду. - На самом деле у властей есть стратегия по Крыму, но она не разглашается. Эрдоган, конечно, хотел бы ввернуть Крым, как и турки-националисты, с которыми он заигрывает. А пока же президент пытается лавировать между Украиной и Россией, отстаивая собственные интересы в регионе. Официально Эрдоган постоянно повторяет, что Турция не признаёт аннексию Крыма. А какие конкретные санкции он предпринимает против России? Почему бы не закрыть пролив Босфор для российских военных и коммерческий кораблей? Закрытие жизненно важных для России проливов могло бы за неделю вернуть Крым в состав Украины. Но Эрдоган этого не сделал, потому что Россия - очень сильная, включая военных и разведку, прежде всего в Турции. Некоторые турки думают, что могут прокатиться на лошади и взять Москву, но власти понимают, что по пути в Крым они потеряют Стамбул. Сейчас кто-то хочет столкнуть лбами Россию и Турцию. А кому нужна война между Россией и Турцией, кому нужно вымотать битвами обе страны, особенно учитывая напряженность между ними и Западом? Тут задействованы геополитические интересы".

Как отмечает в Телеграм-канале "Россия в глобальной политике" его главред Федор Лукьянов, несмотря на столь явный антагонизм по многим направлениям, Россия и Турция предпочитают избегать откровенно неприятельских отношений.

"Напротив, почти в каждом из очагов (Южный Кавказ пока исключение) две страны продолжают интенсивные переговоры на разном уровне, чтобы если не согласовывать, то хотя бы разводить интересы, избегать лобовой конфронтации", - пишет Лукьянов.

По словам Эрдогду, крымская тема сейчас разгоняется турецкими националистами, которые призывают вернуть Крым.

"Спасем Крым, нашу историческую родину"

В их среде обсуждаются идеи так называемого туранизма, политического движения за объединение тюркских народов.

"Мы будем работать, пока работает наше сознание и пока мы остаемся достаточно сильными, чтобы спасти уральские племена и Крым", - цитирует пользователь под ником Asparuh статью одного из националистов на сайте по обсуждению книг 1000 kitap.

"Конечно, мы спасем все порабощенные страны, которые являются нашей исторической родиной", - комментирует пользователь Хакан Карайылан.

В Турции, если почитать комментарии на веб-сайтах ведущих местных изданий, на самом деле некоторые считают Крым турецким, а часть турок критикует Эрдогана за двойственную позицию по этому вопросу.

"При встрече с Путиным: "Процветания Крыму". При встрече с украинским президентом: "Не признаю аннексии Крыма", - пишет пользователь Серкан.

Некоторые полагают, что выступая на словах против российской аннексии Крыма, Эрдоган хочет сподвигнуть Россию прекратить поддерживать Асада в Сирии, где у Анкары свои интересы.

"Это заявление может быть ответом на действия России в Сирии", - полагает Exstrophy.

"Крым испокон веков принадлежит тюркам"

Часто в комментариях встречаются турецкие "крымнашисты".

"Пусть турецкая армия создаст базу в Украине. Выдворим русских оккупантов из Крыма, который испокон веков принадлежит тюркам", - пишет в комментариях на веб-сайте газеты En Son Haber читатель Селим.

Турецкий политобозреватель Огуз Челиккол сказал "Стране", что Эрдогану важно демонстрироваться поддержку крымским татарам, которые являются вторым по величине национальным меньшинством в Турции после курдов. В то же время, по его словам, имеют значение действия Анкары, а они направлены на то, чтобы не испортить отношения с Россией.

"Эрдоган занимается одновременно проблемами крымских татар и закупками российских комплексов противовоздушной обороны С-400. При этом Россия также остается самым крупным импортёром турецких товаров и возводит АЭС, а в обход Украины строится "Турецкий поток". Кроме заявлений о поддержке Анкара никак не вмешивалась в конфликт в Украине, у Эрдогана своих проблем с курдами хватает", - говорит нам Челиколл.