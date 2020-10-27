Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), несмотря на заявления о снижении числа новых пациентов с Covid-19, рекомендует лидерам европейских стран принять новые меры в борьбе с коронавирусом.

Об этом со ссылкой на заявление эксперта ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сообщает агентство "Интерфакс-Украина", во вторник, 27 октября.

"Подход к борьбе с вирусной инфекцией должен быть комплексным: от усиления эпиднадзора к более тщательному отслеживанию контактов заболевших Сovid-19", - сказал Райан.

По его словам, странам придется вводить дополнительные ограничительные меры. Однако, как заявил Райян, эти меры будут предпринимать до того момента, пока не будет достигнут некий прогресс в противостоянии коронавирусу.

Также Райан заявил, что Европа продолжает оставаться одним из самых крупных эпицентров распространения коронавируса. Он также добавил, что треть всех летальных случаев от Covid-19 приходится именно на этот регион.

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