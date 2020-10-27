В Украине в среду и четверг, 28 и 29 октября, будет еще тепло. Ожидается в основном сухая и даже солнечная погода.



Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.



Так, она пишет, что 28-29 октября будет сухо и солнечно, а с 30 октября "столбики термометров начнут скатываться вниз и подходят разные дожди от густой облачности, от небольших осадков до умеренных, грустных, осенних".



По прогнозу Диденко, 28 октября, в среду, почти во всех областях Украины днем будет +13...+18 градусов и только в Южных областях температура воздуха поднимется до +20 градусов. Ветер будет юго-восточный, умеренный. По всей стране 28 октября осадки не предвидятся.



В Киеве же будет тепло, до +15 градусов, но с 30 октября температура начнет падать и возможны осадки.



"Так сидите на открытых террасах, больше гуляйте, фотографируйте бархатцы, проветрите самые теплые одеяла и пледы, приготовьте что-нибудь из тыквы, а кто не любит тыкву - пора нарезать первый винегрет, который постепенно входит в наше меню до марта", - пишет на своей странице синоптик.





Ранее "Страна" сообщала, что во вторник антициклон избавит Украину от осадков.



Также напомним, что Укргидрометцентр дал прогноз погоды на ноябрь.