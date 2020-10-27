На заседании Совета Нацбанка 27 октября не будут рассматривать вопрос об увольнении заместителей главы правления НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Формально это поясняется отсутствием представления от главы Национального банка Кирилла Шевченко, а реально - отсутствием веских аргументов.

Об этом со ссылкой на источники в НБУ пишут "Украинские новости".

Сообщается, что глава НБУ Кирилл Шевченко не внес предложение об увольнении Рожковой и Сологуба. Кроме того, сам Шевченко, который имеет исключительное право инициировать кадровые изменения в правлении НБУ, сейчас в отпуске и скорее всего не будет принимать участие в заседании. Однако на нем будет присутствовать представитель Международного валютного фонда - старший экономист МВФ Вим Фонтейн.

Но это не будет исключительным случаем. Представитель МВФ на свое усмотрение присутствовал на заседаниях Совета НБУ и раньше. Правда на этот раз просьба об участии в заседании 27 октября своего представителя в качестве наблюдателя была изложена в специальном письме МВФ в Украине к главе Света НБУ Богдану Данилишину от 22 октября.

Напомним, НБУ 2 октября вынес выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу – последним руководителям Нацбанка из команды экс-главы регулятора Якова Смолия. Это решение пояснялось нарушением one voice policy (нарушение стратегии коммуникаций и политики "единого голоса").

Также мы писали о том, почему из НБУ никак не могут уволить Рожкову и что это значит для валютного рынка.