Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська изложил свое мнение по поводу вчерашнего постановления окружного админсуда Киева отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника.

Он заявил, что сейчас нет ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Артеме Сытнике, как директоре Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) из Единого госреестра, и он останется в должности.

Об этом Малюська написал на своей странице в Facebook во вторник, 27 октября.

Так, он заявил, что Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр (ЕГР), чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или частного определения.

"Изменения в информацию, содержащуюся в реестрах вносят государственные регистраторы, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб. Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы - давно прошли", - написал он.

Таким образом, по мнению Малюськи, правовых оснований и полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет.

"Вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен. КСУ в своем решении указал, что у НАБУ имеются признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти - нет", - добавил Малюська.

Так же он указал, что положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ все еще действуют и останутся таковыми до 17 декабря 2020.

"Ну и если подвести итог, то статус-кво по НАБУ и его руководителя не изменился. НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом, хотя обеспокоенность ОАСК я в известной степени разделяю. Пробелы в регулировании после решений КСУ возникают и их будем регулировать. К счастью, предвыборная гонкуа почти закончилась и можно сфокусироваться на нормотворчестве", - подытожил глава Минюста.

Напомним, 26 октября появилась информация о том, что ОАСК приказал уволить Сытника с должности директора НАБУ. Соответствующее решение суд вынес в рамках решения дела о восстановлении в должности ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева.

Ранее 28 августа судьи вынесли вердикт о незаконном назначении Сытника директором НАБУ в 2015 году.

Однако Артем Сытник не ушел в отставку после данного вердикта. Он считает, что будет руководить до конца своей каденции, которая заканчивается в 2022 году.