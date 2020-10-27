Несмотря на то, что в Украине продолжаются исследования потенциальной вакцины от коронавируса, страна не имеет статуса разработчика такого препарата.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко считает работу над украинским кандидатом в вакцины уникальным, поскольку в ней исследовали белки, которые не рассматривались другими разработчиками.

"Мы сможем объяснить, в чем уникальность вакцины, когда соответствующие материалы появятся в экспертном центре Минздрава, потому что сейчас это авторское право производителей", - сказал главный санврач.

По его словам, сейчас в Украине ищут предприятие, которое готово взяться за производство отечественной вакцины. В то же время продолжаются переговоры с организациями, чьи кандидаты в вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.

"Речь идет о передаче технологий, чтобы в Украине начали производить вакцину на собственных фармацевтических предприятиях - такие в Украине существуют и готовы начать производство", - заявил Ляшко, добавив, что у мировых разработчиков также не хватает производственных мощностей.

Напомним, Украина завершила доклиническую фазу испытаний вакцины от Covid-19. Теперь начнется клиническая фаза, которую профинансирует государство.

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