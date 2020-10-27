В Сумской области объявили о подозрении председателю фиктивной участковой избирательной комиссии, которая была создана в поселке Сосновка Конотопского района.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона во вторник, 27 октября.

"26 октября председателю фиктивной участковой избирательной комиссии объявили подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ч. 1 ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, часть местных жителей не были согласны с присоединением их села к Поповской объединенной территориальной общине и решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и председателя Сосновского сельсовета. Для этого они собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещения под участок предоставил местный предприниматель.

"В качестве реквизитов "фейкового" участка организаторы указали номер официальной УИК 590211 и адрес фиктивного участка, в то время как настоящая УИК работала по другому адресу. Тем самым они ввели в заблуждение большую часть избирателей, которые в итоге так и не смогли реализовать свое право выбора", - добавили в полиции.

Напомним, в день местных выборов в Украине правоохранители зафиксировали около 4400 административных правонарушений.

Также отметим, что "Страна" подробно следит за подсчетом голос после прошедших выборов.