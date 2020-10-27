Во вторник, 27 октября, в центре турецкого города Искендерун, прогремел мощный взрыв (южная провинции Хатай - Ред.). На место происшествия прибыли машины скорой помощи и подразделения полиции.

Об этом сообщает Anadolu.

В администрации Хатая заявили, что взрыв произошел вскоре после того, как сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали одного из двух подозреваемых в терроризме которых они преследовали. По данным администрации, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается также, что в районе взрыва перекрыто движение транспорта.

Кроме того, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что "два террориста РКК, причастные к нападению, ликвидированы".

Ранее мы писали, что возле офиса Нацкорпуса в Киеве прогремел взрыв.

Также публиковали видео мощного взрыва на складе боеприпасов под Рязанью, который был похож на ядерный гриб.