Уже в середине ноября в Украине планируют проводить до 50 000 ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а к концу года - до 75 000.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В начале пандемии мы делали только 200 тестов в сутки. На сегодня мы уже дошли почти до 40 000 тестирований. К середине ноября мы должны выйти на 50 000. Далее - до 75 000 тестирований до конца года", - сообщил Степанов.

При этом, по данным министра, в Минздраве планируют достичь показателя максимум в миллион ПЦР-тестов в месяц. Однако если миллион тестирований в месяц поделить на 30 дней, то это 33 000 тестов в сутки. И по данным Минздрава, эту отметку Украины уже пересекла. Увеличить количество тестов на коронавирус в министерстве хотят с помощью других видов тестирования.

"Сейчас у нас уже заканчиваются соответствующие испытания наших украинских тест-систем для определения антигена методом ИФА. Этот метод тоже может быть применен в наших лабораториях, а лабораторий, которые могут тестировать методом ИФА в нашей стране гораздо больше.

Второй метод - это экспресс-метод определения на антиген. Эти тесты только появились в мире. Мы сейчас подсчитали, провели переговоры с компаниями-поставщиками, какое количество тестов они смогут поставить в Украину, и сейчас согласовываем постановление Кабмина о выделении дополнительных средств на закупку тест-систем. В наших планах довести количество тестирований такими экспресс-методами до миллиона в месяц" , - рассказал Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 27 октября число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 6 677 человек.

Также ранее в Минздраве сообщили, что тестирование на коронавирус методом ПЦР следует делать на седьмой-восьмой день после контакта с больным.