Ереван и Баку снова обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе, о котором они договорились при содействии США.

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 26 октября сообщил о провале режима прекращения огня.

"Хочу заявить, что усилия международного сообщества, в этот раз при посредничестве США, по установлению режима перемирия потерпели неудачу. И, как следствие, сегодня в результате длительных обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана погибли и получили ранения мирные жители", - написал он в Twitter.

А утром 27 октября Министерство обороны Азербайджана выступило в адрес Армении с обвинениями в артиллерийском обстреле позиций армии, расположенных на всей протяженности фронта, а также на государственной границе.

Напомним, очередное перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе должно было вступить в силу утром 26 октября. Однако стороны конфликта сразу же обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Также мы писали о том, что Алиев пойдет до конца и готов бросить против Армении турецкие истребители F-16.