Газопровод "Северный поток-2" вышел на финишную прямую, осталось проложить последние 100 километров труб. Портал отслеживания судов Marinetraffic зафиксировал концентрацию российского многоцелевого инженерного флота в районе немецкого порта Мукран - логистической базы складирования труб для газопровода "Северный поток-2", который построен на 93%.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул N3, во вторник, 27 октября.

"Прибытие в Мукран трубоукладчика "Академик Черский", возможного достройщика нитки, ожидается утром. Судно снабжения "Умка", которое используется для доставки труб с берега, уже встало на якорь на траверсе порта, а расчетное время прибытия туда судна обеспечения "Финвал" - 07:00 мск", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что американские сенаторы грозят немецкому порту санкциями из-за строительства "Северного потока-2".

Так же сообщали, что, по данным МИД Германии, "Северный поток-2" достроят до конца, однако пока точно неизвестно когда.