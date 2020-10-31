Сегодня, 31 октября, в Лондоне состоится бой, к которому будет приковано внимание болельщиков из Украины. На ринг выйдут Александр Усик и его оппонент, британец Дерек Чисора.

Букмекеры отдают предпочтение Усику. Коэффициент на его победу - около 1. Тогда как у Чисоры - от 6 до 7. Если этот прогноз сбудется и Александр победит, он сможет претендовать на титул WBO, который сейчас принадлежит другому представителю Великобритании Энтони Джошуа.

Смотреть прямую трансляцию бокса Усик - Чисора в Украине можно на Мегого, SkySports и Dazn. Бесплатно на телевидении бой показывать не будут.

Начало турнира - 20:00 по киевскому времени. Старт андеркарда - полтора-два часа к этому времени.

В России бой с участием украинца покажут на общественном канале Рен тв и сайте ren.tv. Российских болельщиков приглашают к просмотру в 00:30. Показывать Усика начнут сразу после побежденного ним ранее Мурата Гассиева, который будет драться в этот же день (где и во сколько смотреть бой Мурат Гассиев - Нури Сефери, прогнозы).

"Страна" организует онлайн-трансляцию бокса Усик - Чисора. Заходите на наш сайт. Будем вместе следить за боем и болеть за Александра. До этого мы подробно осветим бокс Гассиев - Сефери.

А пока предлагаем вниманию промо-ролик супер-боя Усик - Чисора: