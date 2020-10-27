Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 27 октября
В Украине, где сегодня зафиксировали 6 677 новых случаев коронавируса, уже 355 601 человек болеет Covid-19. В Харьковской области и Киеве число новых пациентов сегодня превысило 500 человек.
Соответствующие данные размещены в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, в Украине с начала пандемии выздоровели уже 145 336 жителей страны (+2 799 за сутки). Количество летальных случаев достигло 6 590 (+126).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 октября
Винницкая область - 9 506 (+105 за сутки);
Волынская область - 12 635 (+232);
Днепропетровская область - 13418 (+274);
Донецкая область - 8 819 (+118);
Житомирская область - 12 878 (+345);
Закарпатская область - 13 345 (+201);
Запорожская область - 8 463 (+331);
Ивано-Франковская область - 18 915 (+325);
Кировоградская область - 2 157 (+43);
Киев - 34 887 (+525);
Киевская область - 15 156 (+311);
Львовская область - 28 086 (+478);
Луганская область - 3 321 (+88);
Николаевская область - 7 194 (125);
Одесская область - 22 640 (+461);
Полтавская область - 8 350 (+294);
Ровенская область - 18 003 (+273);
Сумская область - 10 810 (+205);
Тернопольская область - 19 522 (+261);
Харьковская область - 33 806 (+556);
Херсонская область - 3 344 (+108);
Хмельницкая область - 13 845 (+363);
Черновицкая область - 20 117 (+389);
Черкасская область - 8 301 (+154);
Черниговская область - 8 083 (+112).
Ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали об опасности новых мутаций коронавируса.
Также рассказывали, что в мире зафиксировали снижение новых случаев Covid-19.