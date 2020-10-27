В Украине, где сегодня зафиксировали 6 677 новых случаев коронавируса, уже 355 601 человек болеет Covid-19. В Харьковской области и Киеве число новых пациентов сегодня превысило 500 человек.

Соответствующие данные размещены в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, в Украине с начала пандемии выздоровели уже 145 336 жителей страны (+2 799 за сутки). Количество летальных случаев достигло 6 590 (+126).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 октября

Винницкая область - 9 506 (+105 за сутки);

Волынская область - 12 635 (+232);

Днепропетровская область - 13418 (+274);

Донецкая область - 8 819 (+118);

Житомирская область - 12 878 (+345);

Закарпатская область - 13 345 (+201);

Запорожская область - 8 463 (+331);

Ивано-Франковская область - 18 915 (+325);

Кировоградская область - 2 157 (+43);

Киев - 34 887 (+525);

Киевская область - 15 156 (+311);

Львовская область - 28 086 (+478);

Луганская область - 3 321 (+88);

Николаевская область - 7 194 (125);

Одесская область - 22 640 (+461);

Полтавская область - 8 350 (+294);

Ровенская область - 18 003 (+273);

Сумская область - 10 810 (+205);

Тернопольская область - 19 522 (+261);

Харьковская область - 33 806 (+556);

Херсонская область - 3 344 (+108);

Хмельницкая область - 13 845 (+363);

Черновицкая область - 20 117 (+389);

Черкасская область - 8 301 (+154);

Черниговская область - 8 083 (+112).

Ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали об опасности новых мутаций коронавируса.

Также рассказывали, что в мире зафиксировали снижение новых случаев Covid-19.