Предлагаем гороскоп на четверг, 29 октября. Это двенадцатый лунный день в знаке Зодиака Овен. Период благоприятен для достижения поставленных целей, поскольку принесет заряд бодрости и энергии.
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Овен (21.03 - 20.04)
Сегодня Овнам следует отнестись к окружающим с пониманием и добротой, если не хотите, чтобы доброта прошла мимо вас самих. Не скупитесь на приятные слова, дарите близким подарки. В эти лунные сутки важно любое внимание с вашей стороны.
Телец (21.04 - 20.05)
Сегодня для Тельцов важно сконцентрироваться перед предстоящими событиями. Это могут быть ответственные переговоры, встречи или спортивные соревнования. Вы сможете добиться успеха, усмирив в себе гордыню.
Близнецы (21.05 - 21.06)
Сегодня вы наконец-то сможете ощутить свое место в этом мире. В суете рабочих будней вам необходимо практиковать полное очищение мыслей и созерцание. Четверг принесет вам такую возможность.
Рак (22.06 - 22.07)
Чутким Ракам сегодня как никогда важно быть стойкими. В эти лунные сутки нельзя поддаваться унынию, а тем более жалеть себя или тосковать о несбыточном. Вы рискуете увязнуть надолго в сегодняшнем состоянии.
Лев (23.07 - 23.08)
Будьте осторожны в общении с близкими, следите за каждым своим словом и эмоцией. Сегодняшние ссоры с родными чреваты трудным и длительным примирением.
Дева (24.08 - 23.09)
У Дев может появиться недосказанность в любовных отношениях, поэтому звезды советуют вам уединиться и провести сегодняшний день с самими собой. Сейчас не лучшее время для выяснения отношений.
Весы (24.09 - 23.10)
Сегодня Весы будут удачливы во всех вопросах, кроме финансовых и судебных разбирательств, а также операций с недвижимостью. Эти задачи лучше отложить на конец месяца или даже начало ноября.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Сегодня Скорпионам не желательно заниматься делами, которые имеют для вас первоочередное значение. Выберите для себя спокойную работу, ничего нового не начинайте. В любой момент все может рухнуть.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы, сегодня мироздание будет особенно чутким к вашим просьбам. Можете попросить у высших сил исполнить ваше сокровенное желание и постарайтесь провести день уединенно, в предвкушении благоприятных изменений.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги находятся на пути самых ярких и долгожданных изменений в своей жизни. Если события связаны с предстоящей свадьбой, важно не допустить ссор в этот лунный день. Конфликты будут означать, что в ваших отношениях не все гладко.
Водолей (21.01 - 20.02)
Сегодня крайне неблагоприятный день для активной работы, которая может остановиться в любой момент. Это касается студентов, представителей науки и творческих людей. С начальством тоже лучше дел сегодня не иметь.
Рыбы (21.02 - 20.03)
Сегодняшний день принесет благодать только тем представителям знака, кто способен благодарить высшие силы за оказанную ранее помощь. Подумайте о достоинствах ваших друзей, вознесите молитвенную благодарность за их лучшие человеческие качества и хорошее отношение к себе.