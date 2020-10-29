Предлагаем гороскоп на четверг, 29 октября. Это двенадцатый лунный день в знаке Зодиака Овен. Период благоприятен для достижения поставленных целей, поскольку принесет заряд бодрости и энергии.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнам следует отнестись к окружающим с пониманием и добротой, если не хотите, чтобы доброта прошла мимо вас самих. Не скупитесь на приятные слова, дарите близким подарки. В эти лунные сутки важно любое внимание с вашей стороны.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня для Тельцов важно сконцентрироваться перед предстоящими событиями. Это могут быть ответственные переговоры, встречи или спортивные соревнования. Вы сможете добиться успеха, усмирив в себе гордыню.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня вы наконец-то сможете ощутить свое место в этом мире. В суете рабочих будней вам необходимо практиковать полное очищение мыслей и созерцание. Четверг принесет вам такую возможность.

Рак (22.06 - 22.07)

Чутким Ракам сегодня как никогда важно быть стойкими. В эти лунные сутки нельзя поддаваться унынию, а тем более жалеть себя или тосковать о несбыточном. Вы рискуете увязнуть надолго в сегодняшнем состоянии.

Лев (23.07 - 23.08)

Будьте осторожны в общении с близкими, следите за каждым своим словом и эмоцией. Сегодняшние ссоры с родными чреваты трудным и длительным примирением.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев может появиться недосказанность в любовных отношениях, поэтому звезды советуют вам уединиться и провести сегодняшний день с самими собой. Сейчас не лучшее время для выяснения отношений.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весы будут удачливы во всех вопросах, кроме финансовых и судебных разбирательств, а также операций с недвижимостью. Эти задачи лучше отложить на конец месяца или даже начало ноября.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионам не желательно заниматься делами, которые имеют для вас первоочередное значение. Выберите для себя спокойную работу, ничего нового не начинайте. В любой момент все может рухнуть.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы, сегодня мироздание будет особенно чутким к вашим просьбам. Можете попросить у высших сил исполнить ваше сокровенное желание и постарайтесь провести день уединенно, в предвкушении благоприятных изменений.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги находятся на пути самых ярких и долгожданных изменений в своей жизни. Если события связаны с предстоящей свадьбой, важно не допустить ссор в этот лунный день. Конфликты будут означать, что в ваших отношениях не все гладко.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня крайне неблагоприятный день для активной работы, которая может остановиться в любой момент. Это касается студентов, представителей науки и творческих людей. С начальством тоже лучше дел сегодня не иметь.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодняшний день принесет благодать только тем представителям знака, кто способен благодарить высшие силы за оказанную ранее помощь. Подумайте о достоинствах ваших друзей, вознесите молитвенную благодарность за их лучшие человеческие качества и хорошее отношение к себе.