В Чехии из-за коронавируса на неделю вводят комендантский час
В Чехии из-за роста числа случаев коронавируса ужесточают карантин. Со среды, 28 октября, в стране вводят ночной комендантский час. Срок его действия - до 3 ноября.
Об этом сообщает Novinky.
Так, правительство приняло решение запретить жителям Чехии выходить из дома с 21:00 до 04:59 с 28 октября по 3 ноября.
На запрет распространяется ряд исключений:
- поездки на работу и с работы,
- обеспечение безопасности и порядка, антикризисное управление, охрана здоровья, работа в общественном транспорте, услуги снабжения и распределения, оказание медицинской или социальной помощи,
- срочные поездки для защиты жизни, здоровья или имущества,
- выгул собак в 500 метрах от дома.
Кроме того, магазины должны будут закрыться в 20:00, а по воскресеньям все точки розничной продажи будут полностью запрещены. Будут работать только АЗС, аптеки, а также рестораны для выдачи еды на вынос.
Напомним, в России с 28 октября вводят тотальный масочный режим и ужесточают карантин.
Также мы писали о том, что в Испании, Италии и Хорватии усиливают карантин.