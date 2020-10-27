В Чехии из-за роста числа случаев коронавируса ужесточают карантин. Со среды, 28 октября, в стране вводят ночной комендантский час. Срок его действия - до 3 ноября.

Об этом сообщает Novinky.

Так, правительство приняло решение запретить жителям Чехии выходить из дома с 21:00 до 04:59 с 28 октября по 3 ноября.

На запрет распространяется ряд исключений:

поездки на работу и с работы,





обеспечение безопасности и порядка, антикризисное управление, охрана здоровья, работа в общественном транспорте, услуги снабжения и распределения, оказание медицинской или социальной помощи,





срочные поездки для защиты жизни, здоровья или имущества,





выгул собак в 500 метрах от дома.

Кроме того, магазины должны будут закрыться в 20:00, а по воскресеньям все точки розничной продажи будут полностью запрещены. Будут работать только АЗС, аптеки, а также рестораны для выдачи еды на вынос.

Напомним, в России с 28 октября вводят тотальный масочный режим и ужесточают карантин.

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