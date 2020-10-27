Воскресенье и понедельник в Беларуси стали временем "Ч" - истек ультиматум экс-кандидата в президенты Тихановской в адрес Лукашенко.

Она требовала у Бацьки покинуть должность и сдать ей власть.

Лидер оппозиции пригрозила новыми крупными акциями и главное - общенациональной забастовкой уже со вчерашнего дня если Лукашенко не выполнит ее требования (а он их, естественно, не выполнил).

"Страна" проанализировала, удалось ли на практике исполнить этот ультиматум и как дальше будут развиваться события в Беларуси.

Как прошел "Марш народного ультиматума"

Первый раунд новых протестов прошел 25 октября. То есть в традиционное для оппозиционных маршей воскресенье.

Сбор начался в центре около 14 часов. Колонна двинулась к уже привычному месту - стеле "Минск - город герой". Оттуда - через несколько локаций в центре в сторону проспекта Независимости (на нем находится администрация Лукашенко).

Однако по пути следования, на улице Орловской, обосновался кордон силовиков. Здесь произошли серьезные столкновения. ОМОН применил резиновые пули и светошумовые гранаты.

В МВД причиной конфликта называют атаку на горотдел милиции, расположенный на Орловской улицы - заявляется, что участники марша бросали в здание бутылки и булыжники. После чего и начались задержания.

Многие улицы в Минске были перекрыты. Тем не менее, по подсчетам оппозиции, марш собрал сто тысяч человек.

Неизвестно, так ли это, однако, судя по видео, создается впечатление, что людей собралось немало.

Протесты шли также на западе, в Гродненской области, где к протестующим города Лида применили перцовый газ. Прошел митинг и на востоке страны - в Витебске. Но он был не масштабным - "колонну" сформировало порядка 150 человек.

Всего за день акций силовики отчитались о задержании более 500 человек по всей стране. А в КГБ Беларуси заявили, что около здания РУВД Минска вообще имела место попытка теракта.

Также белорусская "контора" сообщила, что в ночь на 26 октября неизвестные установили мину-ловушку на древко красно-белого флага - она должна была сработать при попытке демонтажа оппозиционного знамени.

Кроме того, зафиксировано пять попыток диверсий на железной дороге - согласно недавнему призыву телеграм-канала "Нехта", неизвестные замыкали цепь на рельсах.

"Эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, преследующими цель дестабилизации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя", - заявили в КГБ.

Удалось ли объявить новую забастовку

На 26 октября - день, когда уже истек ультиматум Тихановской - оппозиция назначила общенациональную забастовку. "Белорусы знают: 26 октября главная работа - показать, что никто не будет работать на режим", - заявила утром этого дня сама Светлана.

Однако, как откровенно признал лояльный Беломайдану портал TUT.by, "полномасштабной забастовки не получилось. Действующей власти удалось подавить негативные настроения на многих заводах".

Весь вчерашний день белорусские предприятия сообщали, что работу никто не останавливал.

В "Белнефтехиме" заявили о штатной работе всех своих заводов. При этом признали, что на гродненском "Азоте" произошла "имитация забастовки". Ранее в оппозиции сообщали, что несколько смен в цехах отказываются сдавать и принимать работу.

При этом есть фото, как на проходной предприятия собирались отдельные рабочие. Оппозиционные СМИ сообщили о задержаниях на заводе. Власти говорят, что часть собравшихся у завода, отношения к нему не имеют.

Попытки бастовать были на "Беларусьнефти". В понедельник шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение и заявили, что против насилия - поэтому присоединяются к республиканской забастовке.

Руководство предприятия назвало это "единичной акцией". И заявило, что все шестеро уволены за прогул, а предприятие работает в обычном режиме.

Несколько десятков человек собрались у проходной Минского тракторного завода.

В целом оппозиционные СМИ и телеграм-каналы публикуют очень много фотографий рабочих с предприятий. Но не совсем понятно, забастовка ли это. Символики Беломайдана нет, скандирования каких-то лозунгов и прочей атрибутики митингов - тоже.

В любом случае, если даже все группы рабочих, которых сфотографировала оппозиция - это бастующие, то масштабы весьма невелики.

"Все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы", - подытожили в пресс-службе правительства.

Не состоявшуюся остановку промышленности несколько компенсировал митинг студентов, который прошел в Минске. Они действительно решили не выйти на учебу.

В другом вузе колонна прошла прямо по коридорам учебного заведения.

Потом студенты вышли на улицу и с утра, вместо занятий, начали колоннами ходить по городу. Некоторых задерживали в центре Минска.

В минобразования Беларуси назвали акции "точечными, а не массовыми".

"Учебный процесс не нарушен, все проходит в обычном режиме. Практически все студенты на занятиях. Однако, как я вижу, какие-то точечные выступления по вузам есть. Точечные – это не массовые", - заявила пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.

Кроме того на улицы вышли небольшие группы врачей и пенсионеров. Светлана Тихановская в итоговом обращении заявила, что все получилось.

"Сила солидарности испугала режим... Цехи заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день - и я верю, что это было только начало".

Но, как видим, в реальности все, мягко говоря, по другому.

Сработал ли ультиматум Тихановской?

Максимум, чего удалось добиться оппозиции за воскресенье-понедельник - это вернуть на улицы часть противников Лукашенко, которые в последнее время перестали ходить на митинги.

Марш 25 октября снова собрал немало народа. Но это было по сути повторением предыдущих воскресных шествий, которые начали затухать примерно с конца сентября. То есть ничего принципиально нового сделать не удалось.

А это значит, что при отсутствии новых смыслов протеста, он пойдет по той же ниспадающей траектории. Хотя не исключено, что раз в какое-то время оппозиции удастся с помощью "последних ультиматумов" точечно повышать явку.

При этом очевидно, что и сам Беломайдан не рассчитывал на что-то запредельное 25 октября. Видимо, целью воскресенья было раскачать протесты для общенациональной забастовки, которую наметили на понедельник.

Но она, как видим, не произошла. Все крупнейшие промышленные предприятия Беларуси продолжили работу. А то, что на протесты вышло часть студентов, врачей и пенсионеров, в общем-то для власти не критично.

То есть, ультиматум Тихановской провалился практически полностью.

Что, в свою очередь снизит влияние подобных резких заявлений на оппозиционные массы. Их сложнее станет мобилизовать очередным "даем Лукашенко две недели" и "последним наступлением на диктатора".

В этом смысле события последних двух дней действительно можно было назвать "последним наступлением". В том плане, что новые массовые акции теперь раскачать будет сложно. На носу холода и зима. Плюс - нарастающая эпидемия коронавируса, которая заставляет многих людей избегать массовых мероприятий.

Так, что скорее всего, если не случится чего-то экстраординарного, в ближайшее время протестная активность будет спадать еще более быстрыми темпами, чем ранее.

Впрочем, такой результат был предсказуем. Забастовку не удавалось раскачать даже в разгар протестов, которые пришлись на август-сентябрь. С тех пор белорусские власти успели провести работу и удалить "смутьянов" с предприятий. А остальным прозрачно намекнули, что в случае остановки заводов пойдут увольнения. Людей, как видим, лишают работы немедленно после их ухода на забастовки.

Но вряд ли только страх держит рабочих в стороне от забастовок. Многие понимают, что никакой альтернативы оппозиция не предлагает - разве что приватизация тех же заводов, которые после этого могут просто закрыться, а люди потеряют работу и будут вынуждены уезжать на заработки за границу. Если их, конечно, куда-то вообще пустят - из-за карантина и коронакризиса в ЕС много своих же граждан осталось без заработка, а потому вряд ли Европа готова принять сейчас сотни тысяч новых трудовых мигрантов.

Очевидно, что провал новой забастовочной кампании был предопределен.

Знаковым был звонок госсекретаря США Майка Помпео Лукашенко как раз перед истечением срока "ультиматума". По официальной версии Госдепа Помпео требовал от президента Беларуси освободить задержанного американского гражданина Виталия Шклярова. Но для этого необязательно было звонить госсекретарю самому президенту. Достаточно было разговора с главой МИД или же просто публичного заявление Госдепа.

Звонок же (вне зависимости от содержания разговора) фактически подтвердил - в глазах США Лукашенко остается реальным руководителем Беларуси, хоть его легитимность на словах и не признают. Но признают, как видим, на деле, продолжая с ним переговоры.

Впрочем, у этого шага может быть и еще одна сторона - на Западе тоже видят, что свержения Лукашенко не получается, протесты идут на спад, что создает почву для начала движений в сторону углубления интеграции Беларуси с Россией. И, не исключено, что американцы хотят показать Бацьке, что их двери для него все ж таки не полностью закрыты. И можно о чем-то говорить, чтоб не допустить дальнейшего сближения Минска и Москвы.

Ну а у "Беломайдана" сохраняется установка продолжать генерировать новые информповоды, чтоб сохранять тление протестных акций. Пусть и все менее многочисленных.

Такое "тление" в свою очередь работает на то, чтоб когда-нибудь в будущем, если будет повод, попытаться вновь разжечь протесты до нужного градуса.