В России с 28 октября вводится всеобщий масочный режим. Также в стране запрещают работу ночных ресторанов и развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00.

Соответствующее решение принял Роспотребназдор.

Так, ведомство обязало россиян носить маски в местах массового пребывания, транспорте, лифтах и на парковках.

Кроме того, в общественном транспорте, такси, театрах, на объектах торговли и питания будут проводить усиленную дезинфекцию.

Постановление об усилении мер борьбы с коронавирусом вступает в силу с 28 октября.

Напомним, в Берлине обязали носить медицинские маски везде, где нельзя соблюдать социальную дистанцию.

Также мы писали о том, что полтысячи украинских ученых просят Зеленского ужесточить карантин и обязать людей ходить по улицам в масках.