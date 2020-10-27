Муфтий Чечни и советник главы республики Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции Эмманюэля Макрона "террористом номер 1" и "врагом всех мусульман".

В своем обращении Межиев осуждает акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати, в ходе которых на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

Заявление муфтия опубликовано на странице в Instagram духовного управления мусульман Чечни.

Так, по мнению муфтия, подобными действиями Макрон "начал свое заранее проигрышное шествие на Ислам". Межиев утверждает, что президент Франции поручил повесить карикатуры на пророка на всех правительственных зданиях страны, однако известно лишь о двух таких акциях памяти в Монпелье и Тулузе, которые длились четыре часа.

"Макрон, ты являешься террористом №1 в мире. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман. Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма.

Вместо того чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал, на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним Аллахом, начал свое заранее проигрышное шествие на Ислам.

Что вы себе позволяете? Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь! Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора "национальным героем", - сказал муфтий в своем заявлении.

Напомним, во Франции обезглавили учителя, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. В убийстве подозревают 18-летнего чеченца, родившегося в Москве.

Также отметим, что по делу об убийстве учителя во Франции арестовали четырех школьников.