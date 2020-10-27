Счета российского актера Михаила Ефремова, который находится в СИЗО после вынесения обвинительного приговора в деле о смертельном ДТП, заблокированы налоговой. Теперь он не сможет заказывать еду из ресторана.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Михаил Ефремов - индивидуальный предприниматель. За выход на сцену он получает 100-200 тысяч рублей (37,1 - 74,2 тысяч гривен), за репетицию - 10 тысяч рублей (3,7 тысяч гривен). При этом такие суммы он получает чистыми, а потом сам платит налоги. Только с "Современником" у актера было 11 контрактов на 32 миллиона рублей.

Но в 2020 году из-за коронавируса доходы Ефремова упали, его исключили из реестра малых и средних предпринимателей. А из-за судов он, вероятно, не смог подать декларацию - и налоговики заблокировали его счета. Актёр успел заплатить 3 миллиона пострадавшим, но на нем еще висит иск в 111 тысяч рублей на похоронные расходы. Кроме того, в СИЗО он заказывает еду из ресторана.

Напомним, семья погибшего в смертельном ДТП потребовала у актера Ефремова дополнительной материальной компенсации.

Также мы писали о том, что Ефремов выплатил почти 40 тысяч долларов компенсации пострадавшим в ДТП.