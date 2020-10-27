По состоянию на утро вторника, 27 октября, в Украине подтвердилось еще 6 677 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 355 601 человек.

Добавим так же, что вчера, 26 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 348 924 человека. И было выявлено 5 426 новых зараженных за сутки.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 6 590 пациента с этим диагнозом (+ 126 за сутки). Выздоровели уже 145 336 человек (+ 2 799 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 203 675 человек (+ 3 752 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, мы сообщали, что по данным на утро 27 октября число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 43 миллиона человек.

Так же "Страна" рассказывала о том, что в ВОЗ рассказали об опасности новых мутаций коронавируса.