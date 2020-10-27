Полиция открыла уголовное производство по факту организации в селе Сосновка Сумской области фейкового избирательного участка. Вскоре причастным к этому инциденту объявят о подозрении.

Об этом со ссылкой на замглавы МВД Антона Геращенко сообщает "Укринформ".

"Что касается так называемого фейкового, самозванного избирательного участка в поселке Сосновка Конотопского района Сумской области, на котором гражданам предлагали голосовать на выборах касательно председателя ОТГ. Этот факт был задокументирован, по нему было возбуждено уголовное дело, и в ближайшее время будут предъявлены подозрения лицам, которые, нарушив Уголовный кодекс, самовольно присвоили себе право проводить выборы", - сказал Геращенко.

По словам заместителя министра, фейковый участок появился из-за политической борьбы на уровне поселка между двумя группами лиц. Одна из них решила присвоить себе право проводить местные выборы и создала фейковый избирательный участок.

Напомним, в Украине полиция составила более 50 протоколов за нарушения в "день тишины".

Также мы писали о том, что нарушений на местных выборах-2020 оказалось в 1,5 раза больше, чем на выборах в Раду-2019.