После того, как Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в избрании меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу, в САП заявили, что будут подавать апелляцию на это решение.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook. Напомним, что речь идет о деле по приватизации Межигорья.

"Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в апелляционном порядке. О рассмотрении апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно", - заявили в пресс-службе САП.

Напомним, в понедельник, 26 октября, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного с прокурором САП, о применении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе государства (2010 - 2014 годы), подозреваемому в незаконном завладении государственной резиденцией Межигорье. ️Данное ходатайство было направлено в суд еще в июне текущего года.

Как сообщалось, Януковича подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что приговор Януковичу подтвердил судья, который пишет стихи о жене Порошенко и восхищается Турчиновым.