Известный российский специалист, глава компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов назвал основные признаки того, что ваш смартфон находится на прослушке.

Об этом передает Gazeta cо ссылкой на информагентство "Прайм".

По словам Мясоедова, признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или перегрев гаджета, а также самопроизвольное включение и выключение аппарата.

Чтобы предотвратить слежку со стороны мошенников эксперт рекомендует сменить сам гаджет, сим-карту, пароли или электронную почту, к которой привязано устройство. А при обнаружении в телефоне программ, которые вы не устанавливали, специалист советует удалить их.

При этом, если телефон прослушивают родственники, то они легко снова получат доступ к смартфону и установят на него шпионское ПО, предупредил Мясоедов.

Ранее "Страна" сообщала, что в сети появилась прослушка совещания у экс-премьера Гончарука.