Число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 43 миллиона человек
Пандемия коронавируса на планете побила очередной антирекорд. По данным американского университета Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию в режиме онлайн, на утро 27 октября, число зараженных на Земле составило уже 43 447 162 человека. С начала пандемии в мире уже скончалось 1 158 883 человека.
Тройка стран-лидеров на сегодняшний момент такова - США, Бразилия, Индия.
Страны наиболее пораженные Сovid-19
1. США 225 689 человек скончались/ 8 699 321 заразились
2. Бразилия 157 397 / 5 409 854
3. Индия 119 014 / 7 909 959
4. Мексика 88 924 / 891 160
5. Британия 45 088 / 897 740
6. Италия 37 479 / 542 789
7. Франция 35 052 / 1 209 651
8. Испания 35 031 / 1 098 320
9. Перу 34 149 / 888 715
10. Иран 32 953 / 574 856
11. Колумбия 30 348 / 1 025 052
12. Аргентина 29 301 / 1 102 301
13. Россия 26 092 / 11 520 800.
Ранее "Страна" сообщала, что после резкого скачка заболеваемости коронавирусом в ВОЗ заявили о снижении числа новых пациентов.