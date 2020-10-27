Пандемия на Земле собирает новые жертвы, фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса на планете побила очередной антирекорд. По данным американского университета Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию в режиме онлайн, на утро 27 октября, число зараженных на Земле составило уже 43 447 162 человека. С начала пандемии в мире уже скончалось 1 158 883 человека.

Тройка стран-лидеров на сегодняшний момент такова - США, Бразилия, Индия.

Страны наиболее пораженные Сovid-19

1. США 225 689 человек скончались/ 8 699 321 заразились

2. Бразилия 157 397 / 5 409 854

3. Индия 119 014 / 7 909 959

4. Мексика 88 924 / 891 160

5. Британия 45 088 / 897 740

6. Италия 37 479 / 542 789

7. Франция 35 052 / 1 209 651

8. Испания 35 031 / 1 098 320

9. Перу 34 149 / 888 715

10. Иран 32 953 / 574 856

11. Колумбия 30 348 / 1 025 052

12. Аргентина 29 301 / 1 102 301

13. Россия 26 092 / 11 520 800.

Данные пандемии на 27 октября

Ранее "Страна" сообщала, что после резкого скачка заболеваемости коронавирусом в ВОЗ заявили о снижении числа новых пациентов.

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