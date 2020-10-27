В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 27 октября. За последние сутки заразилось еще 6 677 человек, излечилось 2 799 пациентов и скончалось 126.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 9 506 случаев;

Волынская область - 12 635 случаев;

Днепропетровская область - 13 418 случаев;

Донецкая область - 8 819 случаев;

Житомирская область - 12 878 случаев;

Закарпатская область - 13 345 случаев;

Запорожская область - 8 463 случая;

Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;

Кировоградская область - 2 157 случаев;

Киев - 34 887 случаев;

Киевская область - 15 156 случаев;

Львовская область - 28 086 случаев;

Луганская область - 3 321 случай;

Николаевская область - 7 194 случая;

Одесская область - 22 640 случаев;

Полтавская область - 8 350 случаев;

Ровенская область - 18 003 случая;

Сумская область - 10 810 случаев;

Тернопольская область - 19 522 случая;

Харьковская область - 33 806 случаев;

Херсонская область - 3 344 случая;

Хмельницкая область - 13 845 случаев;

Черновицкая область - 20 117 случаев;

Черкасская область - 8 301 случай;

Черниговская область - 8 083 случая.

Напомним, городской голова попавшего в красную зону карантина Николаева Александр Сенкевич просит премьер-министра Дениса Шмыгаля смягчить карантинные ограничения в городе. Градоначальник хочет получить разрешение на работу объектов культуры, общественного питания, развлекательных заведений с установлением ограничений по количеству посетителей и времени работы, а также с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщала "Страна", в Польше за день выявили 16 300 новых случаев коронавируса - это новый антирекорд с начала эпидемии в стране.