Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 27 октября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 27 октября. За последние сутки заразилось еще 6 677 человек, излечилось 2 799 пациентов и скончалось 126.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 9 506 случаев;
- Волынская область - 12 635 случаев;
- Днепропетровская область - 13 418 случаев;
- Донецкая область - 8 819 случаев;
- Житомирская область - 12 878 случаев;
- Закарпатская область - 13 345 случаев;
- Запорожская область - 8 463 случая;
- Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;
- Кировоградская область - 2 157 случаев;
- Киев - 34 887 случаев;
- Киевская область - 15 156 случаев;
- Львовская область - 28 086 случаев;
- Луганская область - 3 321 случай;
- Николаевская область - 7 194 случая;
- Одесская область - 22 640 случаев;
- Полтавская область - 8 350 случаев;
- Ровенская область - 18 003 случая;
- Сумская область - 10 810 случаев;
- Тернопольская область - 19 522 случая;
- Харьковская область - 33 806 случаев;
- Херсонская область - 3 344 случая;
- Хмельницкая область - 13 845 случаев;
- Черновицкая область - 20 117 случаев;
- Черкасская область - 8 301 случай;
- Черниговская область - 8 083 случая.
Напомним, городской голова попавшего в красную зону карантина Николаева Александр Сенкевич просит премьер-министра Дениса Шмыгаля смягчить карантинные ограничения в городе. Градоначальник хочет получить разрешение на работу объектов культуры, общественного питания, развлекательных заведений с установлением ограничений по количеству посетителей и времени работы, а также с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.
Как сообщала "Страна", в Польше за день выявили 16 300 новых случаев коронавируса - это новый антирекорд с начала эпидемии в стране.