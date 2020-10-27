Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 27 октября. За последние сутки заразилось еще 6 677 человек, излечилось 2 799 пациентов и скончалось 126. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 9 506 случаев;
  • Волынская область - 12 635 случаев;
  • Днепропетровская область - 13 418 случаев;
  • Донецкая область - 8 819 случаев;
  • Житомирская область - 12 878 случаев;
  • Закарпатская область - 13 345 случаев;
  • Запорожская область - 8 463 случая;
  • Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;
  • Кировоградская область - 2 157 случаев;
  • Киев - 34 887 случаев;
  • Киевская область - 15 156 случаев;
  • Львовская область - 28 086 случаев;
  • Луганская область - 3 321 случай;
  • Николаевская область - 7 194 случая;
  • Одесская область - 22 640 случаев;
  • Полтавская область - 8 350 случаев;
  • Ровенская область - 18 003 случая;
  • Сумская область - 10 810 случаев;
  • Тернопольская область - 19 522 случая;
  • Харьковская область - 33 806 случаев;
  • Херсонская область - 3 344 случая;
  • Хмельницкая область - 13 845 случаев;
  • Черновицкая область - 20 117 случаев;
  • Черкасская область - 8 301 случай;
  • Черниговская область - 8 083 случая.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, городской голова попавшего в красную зону карантина Николаева Александр Сенкевич просит премьер-министра Дениса Шмыгаля смягчить карантинные ограничения в городе. Градоначальник хочет получить разрешение на работу объектов культуры, общественного питания, развлекательных заведений с установлением ограничений по количеству посетителей и времени работы, а также с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины. 

Как сообщала "Страна", в Польше за день выявили 16 300 новых случаев коронавируса - это новый антирекорд с начала эпидемии в стране.

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