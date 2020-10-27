Туристический оператор JoinUp прокомментировал ситуацию с нападением акулы на семью из Украины в Египте.

Трагичный инцидент произошел в Шарм-эль-Шейхе, в воскресенье, 25 октября, во время погружения в воду на территории заповедника "Рас Мохаммед". В турагентстве добавили, что остановка экскурсионных яхт на месте случившегося запрещена.

Об этом сообщила пресс-служба JoinUp.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле относительно приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц за пределами отеля, в котором отдыхали", - заявили в Join UP.

Туроператор добавил, что с 1 ноября 2019 года такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы.

Также, как сообщается, кроме 12-летнего ребенка, пострадала и его мать, она получила глубокие раны. Пострадал также и инструктор, проводивший экскурсию. Мать с ребенком уже прооперированы. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

В компании рассказали, что все расходы на оказание экстренной помощи и лечение пострадавших туристов возместит правительство Египта.

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