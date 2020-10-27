Президент США Дональд Трамп не исключил возвращения страны во Всемирную организацию здравоохранения при условии снижения взноса для Вашингтона.

Об этом сообщает USAToday.

Так, на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания Трамп заявил, что перед выходом из ВОЗ США платили ежегодный взнос в размере 500 миллионов долларов, а Китая, несмотря на большую численность населения, платил всего 39 миллионов долларов в год "и при этом пользовался большим доступом".

"Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернемся (в ВОЗ - Ред.), то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги. Не надо платить 500 (миллионов долларов - Ред.)", - заявил Трамп во время выступления.

Однако, вернувшись в ВОЗ, размер взносов значительно снизится. "А в остальном это замечательная финансовая операция", - добавил он. По словам Трампа, есть сотни других примеров невыгодного участия США в различных организациях, о которых "можно говорить весь день".

Напомним, в начале июля 2020 года президент США Дональд Трамп, который в апреле распорядился остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, официально уведомил Конгресс о выходе страны из ВОЗ.

Как сообщала "Страна", кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден прокомментировал решение действующего главы Белого дома Дональда Трампа о полном разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и заявил, что вернет страну в организацию в первый же день президентства.