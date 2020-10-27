Трамп допустил возвращение США в ВОЗ при одном условии
Президент США Дональд Трамп не исключил возвращения страны во Всемирную организацию здравоохранения при условии снижения взноса для Вашингтона.
Об этом сообщает USAToday.
Так, на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания Трамп заявил, что перед выходом из ВОЗ США платили ежегодный взнос в размере 500 миллионов долларов, а Китая, несмотря на большую численность населения, платил всего 39 миллионов долларов в год "и при этом пользовался большим доступом".
"Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернемся (в ВОЗ - Ред.), то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги. Не надо платить 500 (миллионов долларов - Ред.)", - заявил Трамп во время выступления.
Однако, вернувшись в ВОЗ, размер взносов значительно снизится. "А в остальном это замечательная финансовая операция", - добавил он. По словам Трампа, есть сотни других примеров невыгодного участия США в различных организациях, о которых "можно говорить весь день".
Напомним, в начале июля 2020 года президент США Дональд Трамп, который в апреле распорядился остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, официально уведомил Конгресс о выходе страны из ВОЗ.
Как сообщала "Страна", кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден прокомментировал решение действующего главы Белого дома Дональда Трампа о полном разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и заявил, что вернет страну в организацию в первый же день президентства.