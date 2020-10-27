Во время местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября, с избирательных участков пришлось госпитализировать 50 человек, один украинец умер.

Об этом в эфире "Громадського радио" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Зарегистрировано 250 вызовов "скорой" на участки, 50 человек госпитализированы, один умер из-за остановки сердца до приезда скорой. В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанными в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Самые распространенные нарушения на избирательных участках - это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий", - сказал он

По словам Ляшко проведение местных выборов не должно негативно сказаться на заболеваемости коронавирусом.

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы. На них выбирали депутатов в местные советы и мэров. Их итоги позволяют говорить, что во многих городах точка в выборах мэра еще не поставлена и будет второй тур.

Как сообщала "Страна", в пропрезидентской партии "Слуга народа" (СН) стараются убедить себя и других, что результаты местных выборов для власти приемлемы.