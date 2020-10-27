Исследователи из Медицинского колледжа Weill Cornell в Нью-Йорке обнаружили, что по степени повреждения правой части сердца пациентов с коронавирусом можно определить уровень риска смертельного исхода.

Об этом сообщает Lenta со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology.

Так, в эксперименте приняло участие 510 пациентов с коронавирусом в возрасте в среднем 64 года, которым провели эхокардиографию. Две трети добровольцев составляли мужчины и у 35% испытуемых обнаружили увеличение правой камеры сердца без утолщения ее стенок. У 15% испытуемых заметили ухудшение работы сердечного желудочка.

Отмечается, что в среднем люди с ухудшением работы правой половины сердца умирают от коронавируса в 2,5 раза чаще. При дилатации риск смерти возрастает в 1,43 раза. Это связано с тем, что именно правый желудочек подгоняет кровь в легкие, поэтому респираторные заболевания непосредственно влияют на работу сердечной мышцы из-за сопротивления кровотоку.

Отмечается, что это первый верный способ определения вероятности смертельного исхода от осложнений коронавируса у пациентов.

Напомним, за первые восемь месяцев 2020 года в Украине от коронавирусной болезни Covid-19 скончались более 2 500 человек.

Как сообщала "Страна", подконтрольная Всемирной организации здравоохранения группа ученых протестировала действенность препарата для лечения коронавируса ремдесивира и пришла к выводу, что это лекарство, которое собираются включить в протоколы лечения украинских клиник, недостаточно эффективно