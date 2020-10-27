Ученые узнали у каких пациентов с коронавирусом выше шансы умереть
Исследователи из Медицинского колледжа Weill Cornell в Нью-Йорке обнаружили, что по степени повреждения правой части сердца пациентов с коронавирусом можно определить уровень риска смертельного исхода.
Об этом сообщает Lenta со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology.
Так, в эксперименте приняло участие 510 пациентов с коронавирусом в возрасте в среднем 64 года, которым провели эхокардиографию. Две трети добровольцев составляли мужчины и у 35% испытуемых обнаружили увеличение правой камеры сердца без утолщения ее стенок. У 15% испытуемых заметили ухудшение работы сердечного желудочка.
Отмечается, что в среднем люди с ухудшением работы правой половины сердца умирают от коронавируса в 2,5 раза чаще. При дилатации риск смерти возрастает в 1,43 раза. Это связано с тем, что именно правый желудочек подгоняет кровь в легкие, поэтому респираторные заболевания непосредственно влияют на работу сердечной мышцы из-за сопротивления кровотоку.
Отмечается, что это первый верный способ определения вероятности смертельного исхода от осложнений коронавируса у пациентов.
Напомним, за первые восемь месяцев 2020 года в Украине от коронавирусной болезни Covid-19 скончались более 2 500 человек.
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