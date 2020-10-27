Глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси назвал ситуацию с коронавирусом в стране, где за день Covid-19 заболели 52 тысячи человек, критической.

Об этом он заявил в эфире радиостанции BFMTV, сообщает агентство РИА "Новости" в понедельник, 26 октября.

По его словам, число заразившихся во Франции за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая недиагностированные и бессимптомные случаи.

"Мы находимся в очень сложной, даже критической ситуации", - сказал он.

Дельфресси выразил мнение, что вторая волна будет сильнее первой, которая началась во Франции в марте. Он добавил, что в ближайшие три недели вырастет нагрузка на систему здравоохранения.

По его словам, она будет ощущаться "на уровне отделений реанимации".

Напомним, во Франции 17 октября ввели комендантский час из-за коронавируса, который обойдется стране более, чем в два миллиарда евро.

В то же врем, как мы сообщали сегодня, в мире зафиксировали снижение новых случаев Covid-19. Всего с момента начала пандемии было зафиксировано 42 млн случаев заражения, более 1,1 млн умерли от последствий болезни.