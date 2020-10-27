В сети появилось видео столкновения мопеда с машиной, которая не уступила дорогу пострадавшему в ДТП.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

"Несоблюдение правил дорожного движения в очередной раз привело к ДТП. Это событие произошло на Дарницкой площади. Уважаемые водители! Подчеркиваем неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и внимательности за рулем. От вашего поведения зависит жизнь и здоровье участников движения", - указано в сообщении.

Правоохранители отмечают, что водитель автомобиля Chevrolet не уступил водителю мопеда Suzuki, который от удара пролетел несколько метров, потеряв шлем. Неизвестно, насколько серьезные повреждения получил водитель мопеда, однако его пришлось срочно госпитализировать в медицинское учреждение.

Напомним, на видео попало ДТП, которое произошло в Киеве на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова. Столкновение двух автомобилей произошло по невнимательности одного из водителей.

Как сообщала "Страна", в Одессе на улице Канатной 39-летний мужчина за рулем Subaru Forester устроил четыре ДТП с пострадавшими, после чего протаранил автомобиль полицейских. После задержания нарушитель признался, что употреблял амфетамин, который по его собственным словам, наркотиком не является.